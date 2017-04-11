Çalınan Akülü Aracını Büyükşehir Belediyesi Karşıladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 13 yaşındaki Ebru'ya, çalınan akülü aracının yerine yenisini hediye etti.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan Durmuş ailesinin, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki kızları Ebru Durmuş'un engelli aracı çalındı. Ebru'nun aracı olmadığı için evinden çıkamaması ve yatağa mahkum kalması üzerine anne ve babası, Büyükşehir Belediyesinden araç talebinde bulundu.



Talebi öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in talimatı üzerine Ebru Durmuş için Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yeni bir akülü araç alınarak aileye teslim edildi. Sosyal hizmetler ekibini heyecanla karşılayan Ebru, yeni aracına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Baba Ali Durmuş, Başkan Çelik'e teşekkür etti.



Anne Nadiye Durmuş da akülü aracın kızının ayakları olduğunu, kızının üzüntüsünün sona erdiğini artık yeni aracıyla dışarı çıkabileceğini kaydetti.