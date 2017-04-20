Çalımbay: 'Trabzonspor Maçını Alırsak İddiamızı Sürdürürüz'

Ligin 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligdeki durumlarını sonuna kadar devam ettirip, ligi iyi bir yerde bitirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu hafta oynayacağımız maç kritik maçlardan bir tanesi. Hatta en önemlisi. Bu maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz ama tersi olursa hedefimizden uzaklaşırız" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, haftalık olağan basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam Çalımbay, Trabzonspor maçıyla ilgili olarak, "Bu hafta oynayacağımız maç kritik maçlardan bir tanesi. Hatta hatta en önemlisi. Bu maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz ama tersi olursa hedefimizden uzaklaşırız" diye konuştu.



"Maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz"



Çok zor bir durumda aldıkları takımın şu anda çok iyi durumda olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu durumu sonuna kadar devam ettirip ligi iyi bir yerde bitirmeliyiz. Bu hafta oynayacağımız maç kritik maçlardan bir tanesi. Hatta hatta en önemlisi. Bu maçı alırsak iddiamızı sürdürürüz ama tersi olursa hedefimizden uzaklaşırız. Bu maç takım için, oyuncularımız için, Antalyaspor için çok önemli ve kritik bir maç" dedi.



"Oyuncularıma bu maçın önemini anlamalarını söyledim" Trabzonspor maçında en büyük etkenin taraftar olacağını söyleyen başarılı çalıştırıcı Çalımbay, oyuncularına mücadelenin zorluğunu anlattığını belirtti. Rıza Çalımbay, "Onlara çok ihtiyacımız var. Ben inanıyorum, biz zor durumdan kurtulurken kimsenin beklemediği maçları kazandık. Oyuncularıma da bu maçın önemini anlamalarını söyledim. Biz bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Hiç bir zamanda güvenimi boşa çıkarmadılar. Çok maç oynadık, bazıları istediğimiz olmadı ama çoğunluğunda istediğimiz oldu. Oyuncularım başarılı açlar çıkardılar. İskelet bir kadro kurduk bazen birkaç oyuncu değişikliği yaptık. Bu da bizim buraya kadar gelmemizi sağladı. Lig daha bitmedi ve 7 tane maç var" diye konuştu.



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