Çalımbay: 'Tek Hedefimiz Ligi İlk 10 İçinde Bitirmek'

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bu takım 2 puanla başladıktan sonra Avrupa Kupası iddiasını sürdürüyorsa bu müthiş bir şey" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-0 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Bu takım 2 puanla lige başladıktan sonra Avrupa Kupası iddiasını sürdürüyorsa bu müthiş bir şey" diye konuştu.



"Avrupa Kupası hedefini sürdürüyorsa bu müthiş bir şey"



Böyle bir sonuç almak beklemediklerini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maçı kazanarak iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Takımımla gurur duyuyorum çok zor yerlerden buraya geldik. Bu takım 2 puanla başladıktan sonra Avrupa Kupası iddiasını sürdürüyorsa bu müthiş bir şey. Maçın başına baktığınıza zaman ilk 20 dakika çok iyiydik. Baskı kurduk ama istediğimiz golü bulamadık. Bunda Deniz Kadah'ın olmayışı da etkili oldu. Maçın ilk yarısında Salih kafasına aldığı darbeye rağmen oynadı kendisine de teşekkür ediyorum. Maçın ikinci yarısında defansif hatalar yaptık. Özellikle 4 dakika da 2 gol yedik. Bu goller hemen hemen aynı gollerdi" dedi.



"Tek hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"



Maçın hakemi içinde şanssız bir gün olduğunu belirten Çalımbay, "Bizim aleyhimize pozisyonlar vardı net olmadığı için bir şey diyemiyorum. Maçı çok istiyorduk ama maalesef istediğimiz şeyler bazen olmuyor. Kazanmak içinde her şeyi yaptık. Tek hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek. Kalan 6 maçta bu hedef için mücadele etmek istiyoruz. Trabzonspor'u galip geldiği için tebrik ediyorum. Takımıma da mücadelesi için teşekkür ederim" diye konuştu.



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