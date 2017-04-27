Çalımbay'dan Hakem Eleştirisi

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında Trabzonspor'a karşı 3-0 kaybettikleri maçta sonucu hakem hatalarının etkilediğini öne sürerek, "Hakem hatalarından konuşmaktan yoruldum artık." dedi.



Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Adanaspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.



Trabzonspor maçının ilk 30 dakikasında çok iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, baskılı oynadıklarını ve güzel de pozisyonlar bulduklarını söyledi. İkinci yarı başında Salih Dursun'un rahatsızlığının sıkıntı yarattığını ve defansif hatalar yapmaya başladıklarını dile getiren Çalımbay, bir hafta boyunca çalıştıkları ve dikkat etmeleri gereken yerlerden goller yediklerini anlattı.



Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetimiyle ilgili söyleyecek söz bulamadıklarını vurgulayan Rıza Çalımbay, rakip takımın kalecisinin ceza sahası dışında iki defa elle oynamasını görmemesini ve Yekta Kurtuluş ile Serdar Özkan'ın pozisyonlarına penaltı vermemesini eleştirdi.



Geçen sezon Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken sadece 2 puan yüzünden Avrupa kupalarına gidemediklerini ve o sezon hakem hatalarıyla 16 puanlarının gittiğini savunan Çalımbay, şöyle konuştu:



"Aynı şeyleri burada da yaşamak istemiyorum. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri, biraz daha pozisyonlara yakın olması gerekiyor. Onun için Video Yardımcı Hakem sisteminin bence de olması gerekiyor. İnanılmaz şekilde hatalar oluyor. Bir tek bize olmuyor. Daha başka maçlarda da oluyor. Bizim de çok canımız yandı. Bir kere camia olarak tüm spor kamuoyuna, federasyona, hakem arkadaşlara saygılı bir kulübüz. Hiçbir zaman polemik çıkarıp, başka şeyler arayan bir kulüp değiliz. Örnek bir kulübüz. Bütün amacımız futbolu çok iyi bir yere getirmek. Onun için hakem hatalarından puan kaybetmek istemiyoruz. Takımın mağlubiyetine neden arıyor gibi anlaşılmasın. Defansif açıdan yaptığımız hataları kabul ediyoruz. Ama hakem hatalarını kabul etmiyoruz. Hele hele bu maçtakini kabul edemiyorum. Özellikle büyük takımlarla oynadığımızda oluyor. Oyuncularımıza da böyle maçlara çıktıkları zaman bunlarla karşılaşacaklarını söylüyoruz. Ümidimiz, bundan sonra olmaması. Ama kamuoyunun da böyle sessiz kalmaması gerekiyor. Herkesin hakkını koruması gerekiyor. Hakem arkadaşların da dikkat etmesi lazım. Hakem hatalarından konuşmaktan yoruldum artık. Bir haftadan beri bakıyorum, hiçbir yerde bu konu ne konuşuluyor ne de tartışılıyor. Buna sessiz kalmamak lazım."



Hedef, ilk 10



Teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve geldiği günden beri "İlk 10 içinde olmak istiyorum. Ama ilk 10'un da inşallah en iyi yerinde olmak istiyorum." dediğini anımsatarak, hala sözünün arkasında olduğunu belirtti.



Tek düşüncesinin kalan 6 maçı mükemmel bir şekilde bitirmek olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki sezon için çalışmalara başladık. Bu takımı ben yapmadım. Başka bir arkadaşımızdan aldık. Bu sezon takımı ben yapacağım. Sezon başı antrenmanlarını ben yaptıracağım. Takımdaki bütün sorumluluğu ben alacağım. Neden? Benim getirdiğim, benim kalmasını istediğim oyuncular olacak. Bambaşka bir şekilde burada başlamak istiyorum."



"Büyük transfer kesinlikle yok"



Rıza Çalımbay, önümüzdeki sezonun transfer çalışması için yönetimle bir ön görüşme yaptığını, ancak bir toplantı daha yapmaları gerektiğini ifade ederek, takımda en başta yerli oyuncu sıkıntılarının olduğunu söyledi.



Kritik yerlere mutlaka oyuncu bulmaları gerektiğinin altını çizen Çalımbay, bunun için teknik heyetin yurt dışında maçları canlı izlemeye başladıklarını belirtti. Çalımbay, alabildikleri oyuncularla yeni sezona gireceklerini dile getirerek, "Büyük bir transfer kesinlikle olmayacak. Sadece önemli ve kritik olan yerlere mutlaka transfer yapacağız. Deniz Kadah'ın şu maçta oynamaması bir sıkıntı. Onun yerine oynayacak oyuncunun da istediğimiz şekilde olmaması da bir sıkıntı. Bunları yaşamamamız gerekiyor. Seneye hedefimiz büyük." değerlendirmesinde bulundu.



Teknik direktör Çalımbay, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor maçını kazanmaları gerektiğini belirtti. Rakiplerinin son sırada olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Onlara göre final maçı niteliğinde. Kolay bir maç olmayacak. Bunun farkındayız. Defansif hatalar yapmamalıyız. Tek amacımız galibiyet." diye konuştu.



İzinli olan Eto'o antrenmana katılmadı



Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.



Oyuncuların oldukça neşeli oldukları görülen antrenmana, izinli olan Samuel Eto'o, sakatlıkları bulunan Emre Güral ile Kenan Horic katılmadı. Kaleci Ahmet Özden de fizyoterapist eşliğinde koştu.



Bu arada, antrenman sırasında hafif sakatlık yaşayan kaleci Ozan Evrim Özenç, çalışmayı yarıda bıraktı.