Çalıktan Çavçav'a Gönderme

Galatasaray'ın, Ahmet Çalık transferi Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın uzlaşmaz tavrına takılırken oyuncudan ilginç bir mesaj geldi. Dünkü idmanda gazetecilerin bulunduğu alanda ısınma hareketleri yapan oyuncu, "Abi, 'mutsuz ve düşünceli' yaz" diyerek göndermede bulundu. Öte yandan Cavcav'ın, "Artık 4 milyon euro da verseler; satmam" demesinin ardında paranın büyük bölümünü peşin istemesinin yattığı öğrenildi.

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Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Ahmet Çalık için "Ahmet'i istemeleri normal. Çünkü bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi" dedi. Çalık'la ilgili soruları yanıtlayan Özat, "Kulüp menfaatleri ve Ahmet'in menfaatleri doğrultusunda olacaksa kimsenin önünü kesemeyiz. Ahmet'i bugün 1 liraya olmazsa sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar" diye konuştu.

Kaynak: Fotomac