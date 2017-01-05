Çalık: "Erzurum Kan Kaybetmemeli!"

Erzurum'da yıllardır hizmet veren ve Doğu Anadolu Bölgesinin kan ihtiyacını karşılayan Kan Merkezi Laboratuvarlarının kapatılmasına Bir tepki de Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık'tan geldi.



Çalık, Erzurum'da yaklaşık 8 yıldır Erzurum ve 7 bölge iline hizmet vermekte olan Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarları'nın Erzurum'dan Adana iline taşınmasını yanlış bir karar olduğunu ve bu yanlış kararın düzeltilmesini beklediklerini söyledi.



Çalık, "Erzurum'da Sağlık alanında yapılan yatırımların tamamlanması ve Erzurum'un sağlık sektöründe ayrıca bir sanayi merkezi haline gelmesi için İlaç ve medikal üretim konusunda işletmeleri şehrimize beklerken elde olanların gitmesi bu hedefi sekteye uğratacaktır" dedi.



Çalık, "Bu merkezlerde ihtiyaç olan kan bölgeden toplanıp Laboratuvarlarda Hepatit, HİV ve buna benzer hastalıkların olup olmadığı kontrolü yapılıyor. Yapılan analizlerin ardından kullanılır hale gelen kan binlerce insanın hizmetine sunuluyor. Kan Merkezi Laboratuvarlarının kapatılması halinde kanın analiz için şehir dışına gönderilmesi ve geri gelmesi iki günü bulacak demektir. Bölgenin coğrafi ve iklim şartları göz önüne alındığında özellikle kış döneminde insanların mağduriyeti daha da artmış olacaktır" dedi.



Çalık, "Türkiye'de sadece Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da olan Kan Merkezi Laboratuvarları'nın Akdeniz bölgesinde olmaması ayrıca bir eksiklik olarak görünmektedir. Teklifimiz Erzurum kan merkezi Laboratuvarları'nın Adana'ya taşınması değil Adana ve diğer bölgelerde yenilerinin açılması gerektiği kanaatindeyiz. Maalesef şehrimiz kazanımlarını her geçen gün kaybediyor. Erzurum insanıyla kurumlarıyla göçmesin! Bu Göç dursun artık diyerek yetkililerin bu yanlış karardan dönmelerini talep ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM