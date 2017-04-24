California'da Zekat Vakfından Dayanışma Gecesi

ABD'deki yardım kuruluşlarından Zekat Vakfı (Zakat Foundation of America), Los Angeles eyaletinin California kentinde dayanışma gecesi düzenledi.



ABD'nin ilk İslami üniversitesi olarak akredite olan Zaytuna Koleji'nde yapılan etkinliğe şairler, sanatçılar, akademisyenler ve aktivistler katıldı.



Etkinlikte, ABD'nin prestijli ödüllerinden Poetry Slam'a layık görülen Suriye asıllı aktivist ve şair Amal Kassir, Müslümanların hayatındaki zorlukları anlatan şiir okudu. Kassir, Müslümanlara karşı orantısız ve haksız muamelelere tepki gösterdi.



Etkinliğe katılan Prof. Dr. Larycia Hawkins, ABD'nin Müslümanlara ve siyahilere yönelik politikasını eleştirerek, "Biz Amerika'yız, eğer kendi vatanımızda sığınmacı gibi yaşıyorsak sesimizi çıkaralım ve adaletli olalım. Herkese karşı saygılı olalım." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte daha sonra International Touring Ensemble grubu ve hip hop sanatçısı Brother Ali sahne aldı.