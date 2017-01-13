Çalgı Çengi İkimiz Oyuncuları Bursalılarla Buluştu

Çalgı Çengi İkimiz filminin başrol oyuncuları Bursa'da hayranlarıyla buluştu.



Bir AVM'de gerçekleştirilen buluşmaya, 6 Ocak'ta vizyona giren Çalgı Çengi İkimiz filminin başrol oyuncuları Murat Cemcir, Ahmet Kural, Burak Satıbol ve yönetmen Selçuk Aydemir katıldı. Çok sayıda sinema tutkununun katıldığı buluşmada, oyuncular, merak edilen soruları cevapladı. "Televizyon programı yapmak ister misiniz?" sorusu üzerine Ahmet Kural, "Her hafta diziyle gözükmek bence daha güzel, dizi yapalım" diyerek, yeni bir dizinin sinyallerini verdi.



Bursalılardan tam not alan filmde, altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan, yeni maceralar yaşar. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunun için tek bir şart sunulur. Gittikleri bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına hiç beklenmedik olaylar gelir. - BURSA