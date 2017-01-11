Çalgı Çengi İkimiz"İn Oyuncuları Adana Optimum'da

"Çalgı Çengi"nin devam filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in oyuncuları, 18 Ocak'ta Adana Optimum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşecek özel gösterimle sinemaseverlerle buluşuyor.



6 Ocak'ta vizyona girecek olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Çalgı Çengi" isimli serinin ikinci filmi "Çalgı Çengi İkimiz" başrol oyuncularıyla birlikte izleyicilerle buluşuyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile filmin Adanalı oyuncularından Ayhan Taş'ın katılacağı özel gösterim, 18 Ocak Çarşamba saat 20.00'da Optimum bünyesindeki Avşar Sineması'nın en büyük salonu olan salon 1'de izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Adanalılar kahkaha tufanı estirecek filmi, başrol oyuncularıyla birlikte izleyerek, onlarla sohbet edip, fotoğraf çektirme şansını yakalayacak.



Filmin konusu:



"Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacakları bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir." - ADANA