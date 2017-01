Çalgı Çengi Ikimiz'in Galası Yapıldı

"Çalgı Çengi" isimli serinin ikinci filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in galası gerçekleşti.



Kanyon AVM'de gerçekleşen gala gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Ahmet Kural, filmin gerçekten çok komik olduğunu dile getirerek, "Çok güldük biz filmi çekerken ve çok eğlendik." dedi.



Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara işaret eden Kural, "Öncelikle belirtmek istediğimiz, ülkemizin ve insanlarımızın yaşadığı bu kötü günlerde bir nebze olsun onları güldürebilmek, hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için, sanatın iyileştirici tarafını tekrar gösterebilmek için sinema, müzik her dalında bu filmi yaptık. Maalesef kötü günler geçiriyoruz ama insanlarımıza yine söylüyorum bir nebze mutluluk, huzur verebilirsek ne mutlu bize. Gerçekten inandığımız ve güvendiğimiz bir film yaptık. Herkes özveriyle çalıştı." ifadelerini kullandı.



Murat Cemcir de serinin ilk filmini 6 yıl önce çektiklerini ve sinema kariyerlerine bu filmle başladıklarını dile getirerek, filmin senaryosunu yazıp yöneten Selçuk Aydemir'in film ekibini bir araya getirdiğini kaydetti.



Filmde büyük bir emek harcandığına vurgu yapan Cemcir, şöyle devam etti:



"Ahmet'in de söylediği gibi, çok enteresan bir süreçten geçiyor bu coğrafya. Biz bunu vatani görev gibi görüyoruz. Herkes nasıl kendi işini daha iyi yapmak isterse, biz de böyle kalabalık bir ekip olarak hiçbir masraftan kaçınmadık. Güldürebildiğimiz kadar çok güldürmek istedik. Selçuk şu ana kadar bence yazdığı en iyi senaryoyu yazdı. Bu benim şahsi kanaatim. Herkes olağanüstü performans sergiledi."



Yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, çok güzel bir film olduğunu söyleyerek, "Çok komik bir film oldu. Galiba şuana kadar ki filmlerin en komiği oldu." diye konuştu.



Galaya katılan sanatçı Mustafa Keser, sinemanın ağır ağır işler olduğuna dikkati çekerek, "Çok zor, sahne arkası. Ben daha önce de bir kaç dizide 8-10 bölüm oynamıştım Haluk Bilginer ile yıllar önce. Hayatım kaydı yani. Saatimiz belli olmadı. Eşimizi, dostumuzu kaybettik. Müziğimizi yapamıyoruz, çekim var. Dolayısıyla o işler zor işler, aldıkları para da helal olsun. Ben kendi işimden memnunum." değerlendirmesinde bulundu.



Filmi izlemeye gelenler arasında yer alan Pelin Öztekin ise, "Değişik bir film olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Eğleneceğiz inşallah. Bugünlerde bize güzel bir motivasyon olacak. Babam özellikle Ahmet'lerle çalışırken çok değişik bir enerji ile doluyor. Çünkü Ahmet ile Murat'ın enerjisi inanılmaz yüksek ama her işte hepimiz heyecanlanıyoruz. Babam da tabii ki her işinde yeniden bir heyecan duyuyor." dedi.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından, resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan, yeni maceralar yaşar. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a, bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına, hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir."



6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak olan filmde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yanı sıra Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever de rol aldı.