Çalgı Çengi İkimiz'in Ankara Galası Yapıldı

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara galası, başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla yapıldı.



Cemcir ve Kural, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gala öncesi, basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Başkentlilerin filme gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemcir, "Sadece bugün satılan bilet sayısı, Çalgı Çengi filminin toplam bilet sayısına ulaştı, çok mutluyuz." dedi.



Filmin gösterimindeki üçüncü haftaya girdiğini belirten Cemcir, şunları söyledi:



"Bugün ilk hafta kadar seyircimiz var. Çok mutluyuz. Hayalimizi yaşıyoruz. Filmimizle bu kadar seyirciye ulaşmış olmak hayalimizdi. Daha da gezeceğiz. Rize, Trabzon, Adapazarı, İzmir, yarın Samsun'dayız. Filmi halkımızla izlemek için toplamda 27 şehiri, 4 ülkeyi geziyoruz. Toplamda 23 bin kilometre yol katedeceğiz."



"Üçüncüsünü çekmeyi de düşünüyoruz"



Ahmet Kural ise filmin üçüncüsünü de çekmeyi düşündüklerini aktardı. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Kural, şöyle konuştu:



"Hiçbir filmin sonu yok. 'Bundan sonra çekmeyeceğim' diye bir şey yok. Çalgı Çengi'den sonra filmin ikincisini çekmek için bazı yapımcılarla anlaştık hatta kutladık bile ama bugüne 6 yıl sonrasına nasip oldu. Kısmet ve nasip dediğimiz iki kelime çok önemli insan hayatında. Bir de 'Düğün Dernek' filminde çok seyirciye ulaştığımızdan dedik ki 'Seyirciye haksızlık etmeyelim, onun devamını çekelim. Ondan sonra kendi hikayemize dönelim' dedik."



Yönetmenliği Selçuk Aydemir'in yaptığı ve üç hafta önce sinemaseverlerle buluşan filmde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yanı sıra Rasim Öztekin, Ayhan Taş, Şinasi Yurtsever, Barış Yıldız ve Tuna Orhan rol alıyor.