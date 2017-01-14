Çalgı Çengi İkimiz Galasına İzmir'de Yoğun İlgi

Baş rollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı Çalgı Çengi 2 filminin galası İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Optimum Outlet'te yapıldı. Galaya Kural ve Cemcir'in hayranları akın etti.



Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in çıkış filmi olan Çalgı Çengi serisinin devamı olan Çalgı Çengi İkimiz'in galası İzmir'de yapıldı. Optimum Outlet'de yapılan galaya, filmin senaristi ve yönetmeni olan Selçuk Aydemir, baş rol oyunları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı. Ayrıca galaya ünlü oyuncuların hayranları akın etti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hayran kitlesi, Kural ve Cemcir'i görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Murat Cemcir ve Ahmet Kural, sahneden hayranlarıyla birlikte özçekim yaptı.



Gala da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir, İzmir'de olmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Yoğun bir ilgiyle karşılandıklarını dile getiren Murat Cemcir, "Ege'nin incisi İzmir, en sevdiğimiz şehirlerden bir tanesi. Olağanüstü bir ilgi var, tüm filmlerimize aynı ilgiliyi gösteriyorlar, o yüzden ekstra sevdiğimiz bir şehir. Çok mutluyuz, bu kadar kalabalıkla karşılaştığımız için, biz biliyorduk ama Selçuk'a sürpriz oldu" dedi.



Kardeş payı izleyicilerine müjde



Ünlü oyuncu Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ile birlikte Kardeş Payı izleyicilerine müjde verdi. Murat Cemcir, 2018 yılında Kardeş Payı'nın devamının geleceğini duyurdu. Karşılaştıkları kalabalıktan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Ahmet Kural, "Zor günlerde bu ilgi, sinemaya olan ilgi, sinemalara, sanata olan ilgi arttırmak anlamında böyle güzel filmler yapıyoruz. Üretiyoruz, insanların sanatın iyileştirici yönünü kullanmasını gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bir nebze olsun onlara mutluluk, gülümseme verebilirsek ne mutlu bize. Biz görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz güzel bir film yaptık. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Çünkü Çalgı Çengi 1 çok değişik bir filmdi. Benzeri olmayan bir filmdi, daha başka bir kafada, gençlik zamanlarımızda yaptık. Çalgı Çengi İkimiz daha çok bir aile filmi" ifadelerini kaydetti.



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, röportaj sonrası hayranlarıyla birlikte Çalgı Çengi İkimiz filmini izledi. - İZMİR