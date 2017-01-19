Çalgı Çengi İkimiz Filminin Ankara Galası Nata Vega'da

"Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara galası Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla 21 Ocak saat 19.00'da Nata Vega Outlet'te gerçekleşecek.



Geçtiğimiz hafta Nata Vega Outlet'te yapılması planlanan ancak kötü hava koşullarının elverişsizliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen "Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara Galası Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla 21 Ocak saat 19.00'da gerçekleşecek. Düzenlenecek büyük Ankara Galası'nda izleyenler ünlü isimlerle buluşma fırsatı yakalayıp, merak ettikleri sorulara cevap ararken, bol bol resim çektirme fırsatı yakalayacaklar. - ANKARA