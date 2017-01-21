- "Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara galası
Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuşma yapması
Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in hayranlarıyla fotoğraf çekinmesi
Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile röportaj "Çalgı Çengi İkimiz" filmine özel gösterim
Çalgı Çengi Ikimiz" Filminin Ankara Galası
- "Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara galası Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuşma yapması Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in hayranlarıyla fotoğraf çekinmesi Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile röportaj "Çalgı Çengi İkimiz" filmine özel gösterim.
- "Çalgı Çengi İkimiz" filminin Ankara galası
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