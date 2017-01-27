Çalgı Çengi İkimiz" Filmine Sivas'ta Özel Gösterim

Sivas'ta, komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in özel gösterimi yapıldı.



Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kural ve Cemcir, yeni bir dizi yapmayı düşündüklerini söyledi.



Cemcir, Çalgın Çengi'nin ilk filmini 6 yıl önce çektiklerini hatırlatarak, ikincisini 5 yıl önce çekmeyi planladıklarını ancak nasip olmadığını belirtti.



Düğün Dernek filminin devamının geleceğini de dile getiren Cemcir, "Bizim derdimiz yeni hikayeler anlatmak, yeni tipler ortaya çıkarmak, daha çok ailelerin izleyeceği filmler yapmak." dedi.



Ahmet Kural da "Çalgı Çengi İkimiz" filimini en az 20 kez izlediklerini belirterek, "Düğün Dernek ve Çalgı Çengi filmi kıyaslanamaz. Bu başka bir film, Düğün Dernek gibi her saniyesi kahkahalar, tiplemeler, komik bir durum yok. Çalgı Çengi'de durum komedisi var. Draması da çok ağır bir film. Düğün Dernek'te tüpçü Fikret'in, Çetin'in hikayelerine gülüyorduk." ifadelerini kullandı.



Bu filmi yapmak zorunda olduklarını aktaran Kural, "6 sene geçti seyircisi bekliyordu. Bunu bilmeyip Düğün Dernek'i izleyenler sonra da Çalgı Çengi'yi izleyenler 'olmamış' diyebilir. Düğün Dernek gibi bir film inşallah çekeceğiz." diye konuştu.



Kural ve Cemcir, basın toplantısının ardından hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet etti ve öz çekim yaptı.