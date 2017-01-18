Çalgı Çengi İkimiz" Filmine Mersin'de Özel Gösterim

Mersin'de komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in özel gösterimi yapıldı.



Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taşlı ve Burak Satıbol bir alışveriş merkezindeki özel gösterim öncesinde hayranlarıyla buluştu.



Hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncular, yaptıkları esprilerle katılımcıları güldürdü. Oyunculardan Ahmet Kural ve Murat Cemşir buluşmada bir şarkı da söyledi.



Başrol oyuncusu Ahmet Kural, yaptığı açıklamada, bu kadar kalabalığı başka yerde görmediklerini ve ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Bu ilgi ve alakadan dolayı Mersin halkına teşekkür eden Kural, ilk defa açık havada söyleşi gerçekleştirdiklerini ve kentte bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Kural, gelecek yıl bir dizi çekmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından sanatseverler filmi izledi.



Filmin konusu



Gürkan (Ahmet Kural) ve Salih (Murat Cemcir) artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler ancak bu o kadar kolay olmayacaktır, mafyadan azledilmeleri için sahneye çıkacakları bir düğündeki nikah memurunu kaçırmaları gerekmektedir. Ne var ki nikah memuru Tarkan'ı keşfeden kişidir ve ikiliyi de meşhur etme vaadinde bulununca Salih ve Gürkan'ın çok zor bir tercih yapması gerekecektir.