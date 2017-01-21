Çalgı Çengi İkimiz" Filmine Eskişehir'de Özel Gösterim

Eskişehir'de komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in özel gösterimi yapıldı.



Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, bir alışveriş merkezindeki gösterim öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.



Oyuncu Cemcir, ilk filmin daha kapalı ortamda geçtiğini ve sert mizahı olan bir film olduğunu belirtti.



Bu filmi aile ortamında 7'den 70'e herkesin izleyebileceğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 23 bin kilometre yol yaptık. Filmi yaklaşık 20 kez izlememe rağmen, hala gülüyorum." dedi.



Ahmet Kural ise bir gazetecinin "Yeni projeniz olacak mı? sorusuna, "Bu filmimiz çok güzel gidiyor. Vatandaşların ilgisi çok yüksek. Seneye bu zamanlar yüzde 90 bir dizimiz olacak." yanıtını verdi.



Daha sonra hayranlarıyla buluşan Cemcir ve Kural, yaptıkları esprilerle vatandaşları güldürdü. Hayranlarıyla öz çekim yapan Cemcir ve Kural, sanatseverlerle filmi izledi.