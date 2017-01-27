Çalgı Çengi İkimiz' Filmi Oyuncuları Sivas'ta Hayranlarıyla Buluştu

VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.



Primemall Alışveriş Merkezi içerisindeki kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural ve Murat Cemcir yaptıkları esprilerle hayranlarını kahkahaya boğdu. Oyuncular ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili 'Düğün Dernek' filmi serisi ve 'Çalgı Çengi' filmlerinin devamının geleceğini söyledi. Sivas'a gelmekten mutlu olduklarını söyleyen Murat Cemcir ve Ahmet Kural, yeni film ve dizi projeleri olacağını söyledi. Oyunculardan Murat Cemcir, "Yeni dizi seneye bu zamanlar kısmetse olacak. Bizim planlarımız bu yönde. Çalgı Çengi'nin ilkini 6 yıl önce çektik. İkincisini ise 5 yıl önce çekecektik ama yeni çektik. Düğün Dernek'in de 3'üncüsünü kısmetse çekmek istiyoruz. Aslında bizim derdimiz yeni hikayeler anlatmak ve yeni tipler çıkarmak" dedi.



Çalgı Çengi ve Düğün Dernek filmlerinin izleyici tarafından kıyaslanıp kıyaslanmadığı sorusuna cevap veren oyuncu Ahmet Kural, "Bu başka bir film. Çalgı Çengi'de, Düğün Dernek gibi her saniyesi adım adım kahkahalar ve komik bir durum yoktur. Çalgı Çengi'de durum komedisi var. Kendi içinde bir film ve draması da çok ağır bir film. Düğün Dernek'te fazla böyle bir şey yoktur. Düğün Dernek'te genellikle Tüpçü Fikret ve Çetin'in hikayelerine gülüyorduk. Çalgı Çengi başka bir film. İkincisini çekmek zorundaydık çünkü 6 sene geçti ve seyircisi bekliyordu. Bunu bilmeyip Düğün Dernek'i izledikten sonra Çalgı Çengi'yi izleyenler 'Abi olmamış' diyebilir. Hayır, oldu. Çok güzel oldu. Düğün Dernek gibi bir filmi inşallah bir daha çekeceğiz" dedi.



Basın toplantısının ardından oyuncular hayranlarıyla bir araya geldi. Son olarak oyuncular Murat Cemcir ve Ahmet Kural hayranlarıyla birlikte Çalgı Çengi İkimiz filmini birlikte izledi.



- Sivas