Çaldıranlılar Isınmak İçin Doğalgaz İstiyor

Hava sıcaklıklığının sıfırın altında 30 dereceye düştüğü Çaldıran ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yakacak yetiştiremedikleri için yetkililerden ilçeye doğalgaz bağlanmasını istedi.



Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve sıfırın altında 30 dereceleri aşan soğukların yaşandığı Çaldıran'da, vatandaşlar ısınmak için sürekli soba yakmak zorunda kaldıklarını, bazen yakacaklarının yetmediğini ifade etti.



İlçe halkından Abdurrahman Kedali, mecbur olmadıkça dışarı çıkmadıklarını, soba veya kaloriferlere odun ve kömür yetiştiremediklerini, yaklaşık 6-7 ay boyunca bu şekilde ısındıklarını söyledi.



Kedali, "İlçemizin durumu malum. Her yıl aynı, hep aynı çile, aynı soğuk. Neticede halkımız ısınma konusunda çok sıkıntılar çekiyor. İlçemizden doğalgaz hattı geçiyor. Biz bu doğalgazdan faydalanamıyoruz. Biz Sayın Valimizden doğalgaz istiyoruz. Halkımız bu konuda çok mağdurdur. Kısacası Sayın Valimizden rica ediyoruz, ısınma sorunumuzu çözsün. Yakacak olarak ne kömür dayanıyor, ne soba, ne odun. Hep böyle bu sıkıntı içinde yaşıyoruz." diye konuştu.