Çaldıran'da Muhtarlar Toplantısı

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün de katıldığı istişare toplantısı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. 70 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda konuşan Tekin Dündar, ilçeye atandığım günden beri tüm muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantıları yaptığını belirterek, "İlçemize ait sorunları, yaptığımız ve yapılması gereken hizmetleri konuşarak, sorunların çözülmesi anlamında ve halkımızın daha rahat bir yaşam sürdürmesi bakımından istişare toplantılarımız devam edecektir. Devlet halkı için vardır. Milletin de Devletine sahip çıkması lazım. Devletimiz bizi halkımıza hizmet etmek için buraya atamıştır. Onun içindir ki halkımız hizmetlerin en güzeline ve en kalitelisine layıktır. İlçemizde yaz mevsimi bir kaç ay sürüyor. Mevsim kısa, çok işi kısa zamana sığdırmayı hedefliyoruz. Asla geçmişe takılmayacağız, her zaman ileriye bakarak büyük hedefler belirlemeliyiz. Her zaman söylüyoruz, açık olan kapımız halkımızın kapısıdır. Kapımız 7 gün 24 saat açık ve halkımızın hizmetindeyiz. Biz de burada üzerimize düşen hizmetleri gerçekleştirip, projeler üreteceğiz. Ankara'da yapılması gerekenleri de Sayın Vekilimizin yardımıyla başaracağız. AK Parti Van Milletvekilimiz Burhan Kayatürk'e beye de katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, muhtarların sorunlarını dile getirdiğini belirterek, "Muhtarlarımızı tek tek dinledim. Bu sorunları çözmek anlamında bir araya gelmiş ve istişare ediyoruz. İnşallah el ele vererek bu sorunları çözerek, halkımızın refahı ve rahatı için ne gerekiyorsa yapacağız. İlçemizin en büyük hayallerinden olan Çubuklu Barajının bu yıl neticesini alacağız. Çilli Sınır Kapısı için de İran'la görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak sınır kapımızın açılmaması, gecikmesi tamamen İran ile alakalıdır. Çaldıran'da kurulması için de büyük çabamız ve çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.



Referandum konusunda muhtarlardan 'evet' oyu isteyen Kayatürk, "Sandık güvenliği konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Güvenlik güçlerimiz gerekli önlemleri alacaktır. Baskı altında hiç kimse sandığa gitmeyecektir. Bu referandum da hiçbir partiye, kişiye oy kullanılmayacak, tamamen ülkemizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği ile ilgili oy kullanılacaktır. Halkımızın en güzel kararı vereceğinden eminim" ifadelerini kullandı.



Tekin Dundar'ın, Kayatürk ve muhtarlar onuruna verdiği yemeğin ardından toplantı sona erdi. - VAN