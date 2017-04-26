Çaldıran'da Bahar Temizliği Seferberliği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, ilçede temizlik seferberliği başlattı.



Çaldıran Belediyesi Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede temizlik seferberliği başlattı. Konu hakkında açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, baharın gelmesiyle birlikte ara vermeden bahar temizliğine devam ettiklerini söyledi. Her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerinden kış boyunca birikmiş ve günlük çöpler toplandığını ifade eden Dündar, bununla birlikte ana ve ara caddeler, meydan ve mahallelerinde başlatılan temizlik seferberliğinde 15 personel, 2 kepçe, 4 kamyon ile birlikte aralıksız sürdüğünü belirtti. Dündar, "Dinimizde emr olunduğu gibi 'temizlik imandandır' ilkesi doğrultusunda Çaldıran ilçemizde bahar temizliği seferberliğini başlattık. İlçemiz Van'ın büyük ilçeleri arasında yer almakta olmakla birlikte kalabalık bir nüfusa sahip. Kış boyunca ilçenin birçok bölgesinde aylardır birikmiş çöpler bulunmaktadır. Çevre kirliliği hem insanlarımızın sağlığı açısından hemde ilçemizin tarihine yakışmayacak durumdadır. Bizler bu olumsuzlukları kaldırmak halkımızın sağlıklı ortamda yaşamasına katkı sağlamak adına temizlik seferberliğiyle birlikte mıntıka temizliğini de yaparak ilçemizi her anlamda olduğu gibi temizlik konusunda da yaşanır bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte 15 personel, 2 kepçe, 4 kamyonla temizliğe başladık. Bu güne kadar yaklaşık 400 ton çöp toplandı. Bu temizlik seferberliğinde yakında belediye başkanlığı olarak kiralayacağımız yeni araçlarla temizlik filomuzu oluşturarak ilçemizde bulunan yaklaşık diğer 70 mahallemizde sürdüreceğiz. Bu noktada başlattığımız çalışmalar halk sağlığına doğrudan katkı olacak çalışmalardır. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken, bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz" dedi.



İlçe sakinleri başlatılan temizlik seferberliğinden memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler. - VAN