Çaldıran Belediyesinden Bir İlk

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçe kütüphanesine gelen öğrencilere çay, kahve ve su ikramında bulunarak bir ilke imza attı.



Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan uygulamayla günde yaklaşık iki yüz civarında öğrenci ve vatandaşa ikramlar yapılıyor. Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezindeki kütüphaneye gelen öğrenciler, yapılan uygulamayı ilk gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Daha önceleri sessizce gelir kütüphanede çalışmalarını yaptıklarını ifade eden öğrenciler, ancak bir su ihtiyacı için bile çalışmalarını yarıda keserek dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Öğrenciler, "Bu uygulamayla birlikte canımız çay veya kahve istediğinde ikramımız burada çalışan yetkililer tarafından bize yapılıyor. Rahat bir kafayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu uygulamadan dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz" dediler.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, ilçe kütüphanesini geliştirerek kitap sayısını yaklaşık 15 bine çıkardıklarını söyledi. Dundar, "Buraya günde iki yüz civarında ziyaretçimiz oluyor. Bunlar ilk, orta ve lise öğrencilerimizle birlikte üniversite sınavına hazırlık ve okuma araştırma amaçlı gelenler oluyor. Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak gelenlere çay, kahve ve su ikramında bulunuyoruz. Gelenlere istedikleri ikramlar anında görevliler tarafından sunuluyor. İkramlarımız sayesinde gelenlerin kalma süresine çok katkı sunduğumuzu gördük. Aynı zamanda çay, kahve ve temel ihtiyaç olan su ihtiyaçlarını karşıladık, bu da gelenler tarafından memnuniyetle karşılanıyor" diye konuştu. - VAN