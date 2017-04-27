Çaldıran Belediyesi'nin 'Whatsapp' İletişim Hattına Yoğun İlgi

Van'ın Çaldıran Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin karşılık bulabilmesi için kurduğu 'Whatsapp' iletişim hattına her geçen gün ilgi artıyor.



Çaldıran Belediyesi, yaklaşık bir ay önce kurduğu ve vatandaşın hizmete daha çabuk ulaşması için yapılması gereken hizmetleri, yaşanan olumsuzlukları ve taleplerini fotoğraf ve konum ekleyerek destekledikleri 0539 552 69 01'nolu Whatsapp hattına bir ayda 300 kişi ulaştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar" Çaldıran Belediyesi olarak halkımızın bizlere daha rahat ulaşması ve hizmetin vatandaşlarımıza ulaşması bakımından bir ay önce 0539 552 69 01'nolu Whatsapp iletişim hattını kurduk. Vatandaşlarımız sorun, talep ve önerilerini 7 gün 24 saat demeden doğrudan bizlere ulaşıyorlar. Belediye olarak anında vatandaşlarımıza cevap veriyor ve yapılması gereken hizmeti anında değerlendirerek gerekli birimimiz vatandaşımıza hizmeti sunuyor. Her geçen gün talepler artıyor. Bir aylık bir süreçte Whatsapp iletişim hattıyla bize ulaşan kişi sayısı 300 civarındadır. Halkımız ile birlikte el ele vererek hem çalışmak, hem hizmetlerin vatandaşımıza çabuk ulaşması, hem de halkımızın bizlere yardımcı olması bakımından bizleri mutlu ediyordur" dedi. - VAN