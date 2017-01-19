Çaldıklarını Satamadan Yakalandılar

Kahramanmaraş'ta 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 6 kişi, çaldıkları malzemeleri satamadan polis tarafından yakalandı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda H.M.K., (20) H.A., (17) N.Ç., (16) M.Ç., (19) M.G. (19) ve E.A. (20) isimli 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı laptop ve bir miktar para ele geçirildi. Çalınan malzemelerin tamamı eksiksiz sahiplerine teslim edildi. Gözaltında suçlarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ayrıca asayiş ekiplerince dün yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 torbacıdan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ