Çaldıkları Parayla Kumarhane Açmışlar

Bursa'da aralık ayında bir araçtan çaldıkları 210 bin liranın bir kısmıyla kumarhane açtıkları iddia edilen 2 zanlı ile şüphelilere yardım ettiği belirtilen kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi'nde geçen yıl 17 Aralık'ta Ramazan Ç'nin kullandığı araçtan 210 bin lira nakit para çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Kurulan özel ekibin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracın, Bursa merkezde faaliyet gösteren bir oto kiralama firmasından Mehmet Nuri Ç. adına kiralandığını tespit etti.



Olayda kullanılan plakanın ise Osmangazi Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki bir araçtan çalındığı belirlendi.



Jandarma ekibi, şüphelilerin çaldıkları paranın bir kısmıyla otomobil aldıklarını ve kumarhane açtıklarını tespit etti.



Delillerin toplanmasının ardından 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, çalıntı parayla alındığı belirlenen araca ve kumarhane olarak kullanılan iş yerindeki yaklaşık 80 bin liralık malzemelere el konuldu.



Olayla ilgili hakkında çok sayıda hırsızlık olayıyla ilgili kayıt bulunan Mehmet Nuri Ç, Gökhan E. ve Ercan D, gözaltına alındı.



Mehmet Nuri Ç, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, Gökhan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aracından 210 bin lirası çalınan Ramazan Ç'nin yanında şoför olarak çalıştığı, diğer iki kişiye yardım ettiği ve paranın bir kısmını aldığı belirtilen Ercan D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.