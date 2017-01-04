Çaldıkları Otomobilde Yakalandılar

Eskişehir'de park halindeki bir otomobili çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Huzur Mahallesi Gümüşçü Sokak'ta Halil A'ya ait park halindeki 26 KC 757 plakalı otomobilin 3 şüpheli tarafından çalındığı bilgisine ulaştı.



Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, Emek Mahallesi Dekor Sokak'ta zanlılar M.O. (22), C.Y. (22) ve Ş.K'nin (17) bulunduğu otomobili durdurdu.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.