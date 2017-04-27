Çaldıkları Motosikletleri Sürükleyerek Götürünce Yakalandılar

ADANA'da bir apartmanın bahçesinden çaldıkları motosikletleri birbirlerine bağlayarak götüren üç hırsızdan biri kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların bırakıp kaçtığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.



Merkez Seyhan İlçesi'ndeki bir apartmanda oturan Ferhat ve Yusufcan Koga, saat 20.00 sıralarında işten gelip, motosikletlerini kilitleyerek evlerine girdi. Gece 24.00 sıralarında plakasız bir motosikletle gelen üç kişi, demir kesme makasıyla Koga kardeşlerin motosikletlerinin kilidini kırdı. Çaldıkları iki motosikleti, kendi motosikletlerinin arkasına iple bağlayan zanlılar, olay yerinden ayrıldı. Yoldan geçen vatandaşların, motosikletlerin sürüklenerek götürüldüğünü fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Öğretmenler Bulvarı üzerinde fark etti. Ekiplerin 'dur' uyarısına rağmen şüpheliler, motosikleti yola bırakıp, ara sokaklara girerek kaçtı. Kovalamaca sonucu hırsızlardan biri yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, iki motosikleti yeni, plakasız olanı ise bir hafta önce çaldıklarını itiraf etti.



Karakola götürülen motosikletler, yapılan işlemlerin ardından sahiplerini teslim edildi. Ekipler, kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



- Adana