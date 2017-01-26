Çaldıkları İddia Edilen Otomobille Kaza Yaptılar

Osmaniye'de bir polis memurunun özel otomobilini çaldığı iddia edilen 3 kişi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken kaza yaptı.



Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Engin Ö'ye ait 31 PB 120 plakalı otomobil, temizletmek için verdiği oto yıkama işletmesinde 3 kişi tarafından çalındı.



Özer'in, aracının çalındığını emniyet birimlerine haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı. Otomobilin Osmaniye'den Adana istikametine gittiğini belirleyen ekipler, durumu Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Ceyhan ilçesinde, D-400 karayolu Kösreli Kavşağı yakınında önlem alan polis ekiplerini gören şüpheliler, kaçmaya çalışırken seyir halindeki 3 araca çarparak şarampole devrildi.



Kazada, otomobili çaldığı ileri sürülen zanlılar Ömer O. (18), Ömer Faruk G. (19) ve İbrahim E. (20) yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, ayakta tedavi edilmelerinin ardından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Polis memuru Engin Ö'ye ait otomobil ise çekiciyle Osmaniye Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.