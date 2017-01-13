Çaldıkları Araçla Yakalandılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlıktan aranan 2 kişi, çaldıkları araçla yakalandı.



Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Çapaloluk Yaylası'nda 33 EK 479 plakalı otomobili



durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.



Jandarma ekipleri, durdukları araçta hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep T. (25) ile esrar ve hırsızlık suçlarından aranan Mehmet K. (25) isimli şahısları gözaltına aldı.



Zanlıların yapılan sorgulamalarında Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde bir cep telefonu dükkanına girip 5 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ve 1 adet teyp, kullandıkları 33 EK 479 plakalı otomobili de Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nden çaldıkları tespit edildi.



Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - HATAY