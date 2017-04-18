Çaldığı Telefonla Yaptığı Özçekim Yakalattı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da cemaat namaz kılarken camiye giren kişinin yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.



Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde akşam namazı kılındığı sırada içeri giren hırsız, imam Emre Mermer'in ceketini çaldı.



Cemaatten birinin de ayakkabısını giyerek camiden uzaklaşan hırsız, çaldığı ceketin cebindeki araç anahtarıyla Mermer'e ait park halindeki otomobilin kapısını açtı.



Hırsız, otomobildeki cep telefonu, şarj aleti ve bir miktar parayı da alarak motosikletle uzaklaştı.



Namazdan sonra ceketinin çalındığını fark eden iman Mermer, caminin güvenlik kamerası görüntülerinden ceketi ve aracının içindeki eşyaların nasıl çalındığını gördü.



Hırsızın izini süren Emre Mermer, telefoncuların yoğun olduğu 100. Yıl Caddesi'ndeki dükkanları tek tek gezerek, telefonunu bulmaya çalıştı.



Büyük uğraşlar sonucu girdiği bir dükkanda telefonunu bulan Mermer, polise başvurdu.



Mermer, emniyetteki işlemlerin ardından teslim aldığı telefonunda hırsızın özçekim yaptığını ve üzerinde kendi ceketinin olduğunu gördü. Hırsıza ait fotoğrafları polise teslim eden Mermer, bu sayede zanlı A.G'nin yakalanmasını sağladı.



A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Amansız iz sürdüm"



Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde 6 yıldır görev yapan Mermer, AA muhabirine, akşam namazını kıldırmak üzere mihraba geçtiğinde hırsızın imam odasına girdiğini güvenlik görüntüsünden tespit ettiğini söyledi.



İmam odasını dağıtan hırsızın, ceketini giyerek camiden çıktığını belirten Mermer, "Ceketimin cebindeki anahtarla arabamın kapısını açıyor, kendi aracı gibi içeriye giriyor. Bir süre kaldıktan sonra cep telefonumu, şarj aletini ve bozuk paraları çalıyor, sonra tekrar aracı kilitliyor ve motoruna binip uzaklaşıyor." dedi.



Hırsızın yakalanması için amansız bir iz sürdüğünü vurgulayan Mermer, telefoncuların yoğun olduğu caddede gün boyu dükkan dükkan gezdiğini anlattı.



Her dükkanda kendi telefonunun marka ve modelini sorduğunu ifade eden Mermer, şöyle konuştu:



"7. veya 8. dükkanda kendi telefonumu tanıdım, altında iz vardı. Açtım içerisine IMEI numarası da aynı. 'Benim telefonum bu, neden çalıntı telefon alıyorsun?' diye sordum. 'Ben paramla aldım, sen getir senden de alırım.' dedi. Hemen 155'i aradım ve polis geldi. Baktılar görüntüde telefonu satan da aynı kişi. Kimliğini aldık ama çok eskiydi. Kimliğindeki fotoğrafı da genç haliydi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tüm camilerde de beyaz saçlı 50 yaşlarında bir adam görünüyor."



"Hırsızı ceketten tanıdım"



Emniyetten teslim aldıktan sonra telefonunu incelediğinde rehber, galerideki fotoğraflar ve diğer tüm bilgilerinin silindiğini gördüğüne dikkati çeken Mermer, "3 fotoğraf vardı içerisinde. Telefonla oynarken, kendisinin fotoğrafını çekmiş, üzerindeki ceket de benim. Bu adamın bizim hırsız olduğunu kendi ceketimden tanıdım. Selfie yapmış, bulunduğu lokantanın da fotoğrafını çekmiş." diye konuştu.



Mermer, dedektif gibi gezerek lokantanın olduğu yeri bulduğunu, hatta hangisi olduğunu masa örtülerinden tanıdığını ve yine polise haber verdiğini belirterek, hırsızın fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştığını kaydetti.



"Hırsızın net eşkali telefondaki fotoğrafıydı"



Fotoğrafı, Antalya'daki tüm cemaat ve imamlara gösterdiklerini dile getiren Mermer, "Hırsızın en net eşkali telefondaki fotoğrafıydı. Cep telefonunuz kaybolursa peşine düşün. Tıpkı bir dedektif gibi aradım, fotoğraftaki masa örtülerinden lokantayı buldum. Hırsızı polis gece almış, 'Camiye gidiyorum.' demiş. Camiye de hırsızlık için gidiyor. 200'e yakın camiden hırsızlık yapmış." ifadelerini kullandı.