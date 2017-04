Çaldığı Telefondaki Özçekimi Yakalattı

ANTALYA dahil 6 ilde 200'e yakın camide sadaka kutularından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 47 yaşındaki Ali Güler, tutuklandı. Hırsızın yakalanmasını ise çalıp sattığı telefonla yaptığı özçekim sağladı.



Antalya'da son zamanlarda camilerdeki sadaka kutularından hırsızlık olaylarının artması polisin dikkatini çekti. Kent merkezinde 20 civarında camide meydana gelen hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu camilerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Polisin kimlik tespiti ve teknik takibi devam ederken şüpheliyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Ali Güler'in, camilere hırsızlık amacıyla gitmek için kullandığı çeşitli plakalardaki motosikletlerin de çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletlerin plakalarını takibe alan polis, Güler'in Burdur, Isparta, Denizli, İzmir ve Konya'daki camilerden de hırsızlık yaptığını tespit etti.



Polisin çalışmaları sürerken 10 Nisan'da Konyaaltı İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde akşam namazı kılındığı sırada içeri giren Ali Güler, müezzin Emre Mermer'in ceketini çaldı. Cemaatten birinin de ayakkabısını giyerek camiden çıkan Ali Güler, aldığı ceketin cebindeki araç anahtarıyla Mermer'e ait park halindeki otomobilin kapısını açtı. Araçtan cep telefonu, şarj aleti ve bir miktar parayı da alan Güler, motosikletle uzaklaştı.



Namazdan sonra ceketini bulamayan Emre Mermer, caminin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde ceketi ve aracının içindeki eşyaların çalındığını gördü. Durumu polise bildiren Emre Mermer, diğer yandan da hırsızın izini sürdü. Telefoncuların yoğun olduğu 100. Yıl Caddesi'ndeki dükkanları tek tek dolaşan Mermer, telefonunu buldu. Telefonu inceleyen Mermer, hırsızın özçekim yaptığını ve üzerinde kendi ceketi olduğunu gördü. Mermer, fotoğrafları polise teslim ederken, Ali Güler ise 15 Nisan'da yakalandı.



200'e yakın caminin sadaka kutusundan para çaldığı belirlenen Ali Güler'in üzerinde ve evinde yapılan incelemelerde, 8 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu bulundu. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ali Güler, tutuklandı.



CEP TELEFONUNDAN HIRSIZIN LARI ÇIKTI



Hırsızın mağdurlarından Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nin müezzini Emre Mermer, Ali Güler'den şikayetçi oldu. Hırsızın yakalanması için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Mermer, "Telefoncuların yoğun 100. Yıl Caddesi'ndeki dükkanları tek tek dolaştım. Telefonunun marka ve modelini söyleyip durumu anlattım. Bir dükkanda telefonumu buldum. Açıp baktım, IMEI numarası da aynı. 'Benim telefonum bu, neden çalıntı telefon alıyorsun?' diye sordum. 'Ben paramla aldım, sen getir senden de alırım' dedi. Hemen 155'i aradım ve polis geldi, telefonu aldı" diye konuştu.



Telefonunu incelediğinde rehber ve fotoğraflar başta olmak üzerine tüm bilgilerinin silindiğini gördüğünü kaydeden Emre Mermer, "Telefonda 3 fotoğraf vardı. Kendi fotoğrafını çekmiş, üzerinde de ceketim vardı. Bir lokantada özçekim yapmış. Fotoğrafları da polise teslim ettim" dedi.



EN NET TELEFONDAN ÇIKTI



Hırsızın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını, Antalya'daki tüm cemaat ve imamlara gösterdiklerini dile getiren Mermer, "Hırsızın en net eşkali telefondaki fotoğrafıydı. Cep telefonunuz kaybolursa peşine düşün. Tıpkı bir dedektif gibi aradım, fotoğraftaki masa örtülerinden lokantayı buldum. Polis hırsızı gece yakalamış. Kendisini durduran ekiplere 'Camiye gidiyorum' demiş. Camiye de hırsızlık için gidiyor" diye konuştu. - Antalya