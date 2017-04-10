Adana'da, bir kişi çaldığı otomobille göle uçtu. Polis olay yerinden kaçan hırsızı arama çalışmalarına devam ediyor. Olay, merkez Çukurova İlçesi Adnan Mendres yarım adasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen hırsız Adana'nın Karataş ilçesinden 55 VG 224 plakalı otomobili çaldı. Çaldığı otomobille şehir merkezine gelen hırsız, Adnan Mendres yarım adasına geldi. Daha sonra ada'da gezen hırsız, araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç ağaçlara vurduktan sonra göle uçtu. Göle uçan araçtan çıkan hırsız olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen denizaltı polisi sudaki araçta yaptığı çalışmalarda kimsenin olmadığını teyit etti. Polis araç plakasını sorgulatarak aracının çalıntı olduğunu öğrendi.



Araç sudan çıkartılarak, polis garajını götürüldü. Öte yandan, polis kaçan hırsız için yakalama çalışmaları başlattı.



(Süleyman Cenk İdaye / İHA)