Çaldığı Kamyoneti Boyarken Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta hurdacı 35 yaşındaki Sami D., çaldığı kamyoneti siyaha boyarken yakalandı.



Eğlenceler Caddesi'nde park halindeki 46 FV 890 plakalı mavi şeritli beyaz kamyonet, dün saat 18.30 sıralarında çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden aracın başka bir kamyonetle halat yardımıyla çekildiğini saptadı. Son olarak kamyonetin Gayretli Mahallesi 45'inci Sokak'ta kameraların görüş açısına girdiği tespit edildi. Civardaki işyerlerini araştıran polis ekipleri, kamyoneti, Sami D. tarafından boya fırçasıyla siyaha boyanırken buldu. Aracın plakasının ve motorunun bazı aksamlarının söküldüğü belirlendi. Suçüstü yakalanan Sami D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - Kahramanmaraş