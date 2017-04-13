Çalapkulu'dan Referandum Çalışması

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, referandum çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği vatandaşlardan "Evet" için destek istedi.



AK Parti Siirt İl Başkanı Çaapkulu, beraberindeki parti yöneticileriyle, Kooperatif Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, 18 maddelik anayasa değişikliğiyle ilgili bilgi verdi. Bilhassa gençlerin mutlaka sandık başına giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Çalapkulu, ülkenin kaderini belirleyecek referandum da güçlü bir Türkiye için "Evet" diyeceklerini söyledi. - SİİRT