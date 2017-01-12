Çal Ilçesindeki Yangın: 3 Ölü (3)

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne, baba ve kızları hayatını kaybetti.



Dağmarmara Mahallesi'nde Halil Göktürk'e ait evde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yangın çıktığıın farke ederek uyanan ve çevreden yardım isteyen Halil Göktürk (44) ile eşi Habibe Göktürk'ün (43), iki katlı ahşap evin üst katındaki kızları Gülben Göktürk'ü (13) kurtarmak için eve girdiği, bu sırada da çatı