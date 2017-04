ÇAKRALAR VE YOGA



Bu çalışmada, 8 çakramız üzerinde dengeleme, aktif hale getirme, iyileştirme çalışması yapılacaktır. Her çakra tek tek çalışılacak, nefesler eşliğinde dengelenmesi ve doğru şekilde çalışması sağlanacaktır.



Nefesler ile başlayan çalışmada, önce güneşe selam teknikleri ile ısınma serileri yer alıyor. Ardından çakra sistemini dengeleyen, aktive eden, blokajları çözen bir çakra serisi uygulanacaktır. Her seviyeden katılımcıya uygundur ve. Ön kayıt gereklidir.



Eğitmeni: Banu Özsoy



Eğitimin Ücreti.120 TL



İletişim için;



0530 516 1200



VEYA



[email protected]



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Aqua Yaşam



Mekan Adresi : Cevatpaşa sokak no: 17 Koşuyolu-Kadıköy



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : ÇAKRALAR VE YOGA



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır