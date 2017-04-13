Çakralar ve Yoga
ÇAKRALAR VE YOGABu çalışmada, 8 çakramız üzerinde dengeleme, aktif hale getirme, iyileştirme çalışması yapılacaktır.
ÇAKRALAR VE YOGA
Bu çalışmada, 8 çakramız üzerinde dengeleme, aktif hale getirme, iyileştirme çalışması yapılacaktır. Her çakra tek tek çalışılacak, nefesler eşliğinde dengelenmesi ve doğru şekilde çalışması sağlanacaktır.
Nefesler ile başlayan çalışmada, önce güneşe selam teknikleri ile ısınma serileri yer alıyor. Ardından çakra sistemini dengeleyen, aktive eden, blokajları çözen bir çakra serisi uygulanacaktır. Her seviyeden katılımcıya uygundur ve. Ön kayıt gereklidir.
Eğitmeni: Banu Özsoy
Eğitimin Ücreti.120 TL
İletişim için;
0530 516 1200
VEYA
[email protected]
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Aqua Yaşam
Mekan Adresi : Cevatpaşa sokak no: 17 Koşuyolu-Kadıköy
Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : ÇAKRALAR VE YOGA
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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