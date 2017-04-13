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Çakralar ve Yoga
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Çakralar ve Yoga

ÇAKRALAR VE YOGABu çalışmada, 8 çakramız üzerinde dengeleme, aktif hale getirme, iyileştirme çalışması yapılacaktır.

Çakralar ve Yoga

ÇAKRALAR VE YOGA

Bu çalışmada, 8 çakramız üzerinde dengeleme, aktif hale getirme, iyileştirme çalışması yapılacaktır. Her çakra tek tek çalışılacak, nefesler eşliğinde dengelenmesi ve doğru şekilde çalışması sağlanacaktır.

Nefesler ile başlayan çalışmada, önce güneşe selam teknikleri ile ısınma serileri yer alıyor. Ardından çakra sistemini dengeleyen, aktive eden, blokajları çözen bir çakra serisi uygulanacaktır. Her seviyeden katılımcıya uygundur ve. Ön kayıt gereklidir.

Eğitmeni: Banu Özsoy

Eğitimin Ücreti.120 TL

İletişim için;

0530 516 1200

VEYA

[email protected]

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Aqua Yaşam

Mekan Adresi : Cevatpaşa sokak no: 17 Koşuyolu-Kadıköy

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : ÇAKRALAR VE YOGA

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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