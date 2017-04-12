Çakmak Gazı Patlamaya Yol Açtı: 6 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bir evde, gençlerin uğraştığı çakmak gazı tüplerinden yayılan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Evde hasara neden olan patlamada, 6 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Alaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Cabir Kılıçkeser'e ait evde bulunan gençler, çakmak gazı tüpleriyle uğraşırken etrafa gaz yayıldı. Bu sırada gençlerden biri, sigara içmek için çakmağı çakınca patlama meydana geldi. Evde hasara neden olan patlamada, Onur Kılıçkeser, Adem Kılıçkeser, Hasan Sayılı, Kadir Sayılı ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.



İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Jandarmanın evde yaptığı incelemede, çok sayıda çakmak gazı tüpleri bulundu.



- Sakarya