Çakırözer Zeytindalında Çocuklarla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediyesi Zeytindalı Çocuk Merkezini ziyaret etti.



Ziyaret sırasında çocuklarla koyu bir sohbet gerçekleştiren Çakırözer, merkez yetkililerinden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zeytindalı Çocuk Merkezinde yaklaşık iki yıldır devam eden Akıl ve Zeka oyunları atölyesini de ziyaret eden Çakırözer, çocuklarla zeka oyunları oynadı. Sunulan hizmetin önemine dikkat çeken Çakırözer, tüm çocukları Zeytindalı Çocuk Merkezine davet etti. Odunpazarı Belediyesi Zeytindalı Çocuk Merkezinin tüm ülkeye örnek bir proje olduğunu söyleyen Çakırözer, sunulan hizmetlerden oldukça etkilendiğini ve ilerleyen dönemde yeninden Zeytindalı Çocuk Merkezini ziyaret edeceğini kaydetti. Gerçekleştirdiği ziyarette merkezden yararlanan çocukların aileleri ile de bir araya gelen Çakırözer, ailelerin istek ve beklentilerini dinledi.



Çakırözer'e Zeytindalı Çocuk Merkezinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Zeytindalı Çocuk Merkezi gibi merkezlerin il genelinde artmasını istediklerini vurguladılar. - ESKİŞEHİR