CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mezun olduğu Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret etti.



Okulun Edebiyat Kulübü öğrencilerinin kendi imkanlarıyla çıkardığı Çınaraltı Dergisi'nin dönem sonu toplantısına katılan Çakırözer, öğrencilerin öğle molasına eşlik etti, birlikte yemek yedi ve sohbet etti. Sohbet sırasında öğrencilerin gelecek planlarını dinleyen Çakırözer, kendi deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Onlardan gelen soruları yanıtladı.



EAL mezunları ülkemize her alanda hizmet veriyor



Toplantıda derginin çıkartılmasında büyük emekleri olan Felsefe Öğretmeni Ali Lidar ve öğrencilere teşekkür eden Çakırözer, "Toplantınıza katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Çınaraltı, röportajları, söyleşileri ve sizlerin yazılarıyla bir okul dergisi olmaktan, ulusal çapta okuyucu kitlesi oluşturan bir edebiyat dergisi haline gelmiş. Bu gerçekten onur ve gurur verici. Başta değerli öğretmenimiz Ali Lidar olmak üzere, kıymetli emek ve başarılarınızla hem okulumuz hem de şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Eski ismiyle Eskişehir Maarif Koleji, şimdiki ismiyle Eskişehir Anadolu Lisesi verdiği mükemmel eğitimle, ülkemizde her alanda katkı sağlayan yetiştirdiği mezunlarıyla Eskişehir'imizdeki sayılı okullar arasında. Ben de sizin oturduğunuz sıralarda ders gören biri olarak hayatımın her alanında EAL mezunu olmaktan gurur duydum. Duymaya da devam edeceğim. Sizler çok şanslısınız. Burada aldığınız eğitim, kurduğunuz arkadaşlıklar sizleri her daim daha ileriye taşıyacak" diye belirtti.



Daha sonra okulu gezen Çakırözer, Okul Müdürü Rıfat Günday'dan okulun sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinledi. Çakırözer talep ve sıkıntılarının takipçisi olacağının sözünü verdi. - ESKİŞEHİR