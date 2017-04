Çakırbeyli Pazarı Kadın Üreticilerinden Başkan Çerçioğlu'na Teşekkür Ziyareti

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesinde kurulan köy pazarının kadın üreticileri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen ziyarete Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Çakırbeyli Muhtarı Mehmet Demir ve kadın üreticiler katıldı. Bugüne kadar üreticiye destek olmak için çeşitli projeleri hayata geçiren Topuklu Efe'ye yerel ürünlerini sunma imkanı tanıdığı için 70 üretici kadın teşekkür etti.



Hem kadın istihdamına hem de ekonomiye katkı sağlayan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret eden kadın üreticiler, Topuklu Efe'yi hediye yağmuruna tuttular. Kadın üreticiler ziyarette "Sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Üreticinin yüzü Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde gülmeye başladı. Torunumuzu, çocuklarımızı Özlem Başkanın üreticiye verdiği destek sayesinde okutmaya başladık. Kendimize güvenimiz ve ekonomik gücümüz arttı. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Hem mutlu hem gururluyuz" diyerek duygularını ifade ettiler.



"Üreticilerimizin Her Zaman Yanındayım"



Amaçlarının her zaman kadından ve kırsaldan kalkınmak olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, kadın üreticilere hem ziyaretleri hem de verdikleri hediyeler için teşekkür etti. Aydın halkının Çakırbeyli pazarını çok sevdiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Kalkınmaya kadından ve kırsaldan başlamak amacımızdı. Bu amaç doğrultusunda kadınların el emeği göz nuruyla ürettikleri yerel ürünlerimizi Çakırbeyli köy pazarında vatandaşlarla buluşturduk. Üreticimiz kendi ürettikleri doğal ürünlerin satışını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her yönden üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Halk ister Büyükşehir Belediyesi yapar"diye konuştu.



Ziyaret anısına Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, üretici olan eşi Kübra Öztürk ve tüm kadın üreticiler adına Başkan Çerçioğlu'na çiçek takdim etti. - AYDIN