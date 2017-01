Çakır: "İtfaiyecilik Kutsal Bir Meslek"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır İtfaiye Dairesi Başkanlığında incelemelerde bulunarak yeni alınan araç gereçler hakkında bilgiler aldı.



İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar yeni ekipmanlar sayesinde yangın ve boğulma vakalarına müdahalede daha başarılı olunacağını belirterek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



"İtfaiye personeli kendini sürekli yenilemek zorunda"



İtfaiyecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "İtfaiyecilik mesleği insanların canını, malını korumak için kendi canını feda eden kutsal bir meslek. İtfaiye personeli kendisini sürekli eğitmek ve yenilemek zorundadır. Malatya itfaiyesi vakalara müdahalede oldukça başarılıdır. Bu başarının temelinde bütün kademelerde özverili ve fedakarca çalışan arkadaşlarımız bulunuyor. Olası felaketlere her zaman hazırlıklı olmalıyız. Hem araç gereç olarak hem de almış olduğunuz eğitimler ile olaylara nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda etkili olmalıyız. Olaylara müdahale sırasında soğukkanlı olarak çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İtfaiye teşkilatımız vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret göstermektedir. Çatıda mahsur kalana, intihar teşebbüsünde bulunana, kapıda kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için personellerimiz her zaman hazır bir şekilde beklemektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizdeki yapılanmayı tamamladık. Bu yıl içerisinde alacağımız araç gereçler ile ilçelerimizdeki şubelerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.



"Arama kurtarma çalışmalarında başarılıyız"



Boğulma vakalarına müdahalede bölgenin en iyi ekibine Malatya itfaiyesinin sahip olduğunu belirten Başkan Çakır, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinin boğulma olaylarında daha etkin ve başarılı çalışmalar yapabilmesi için yeni bir kurtarma botu alındı. Olası boğulma vakalarına personellerimiz daha hızlı bir şekilde müdahale edecektir" dedi.



-"Eğitime büyük önem veriyoruz"



Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "İtfaiye teşkilatımızın başarısının temelinde almış oldukları eğitimler bulunmaktadır. Yangınlara bilinçli bir şekilde müdahale edilmesi can kayıplarının önüne geçmektedir. İtfaiye personelinin eğitimi kadar vatandaşlarımızın eğitimi ve bilinçlenmesi de önemli. Bu amaçla okullarda ve kurumlarda gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak hemşehrilerimize yangın öncesi ve yangın sırasında nasıl hareket etmeleri, alması gereken tedbirler hakkında bilgiler verilmiştir. İtfaiye teşkilatımız geçtiğimiz yıl yapmış olduğu çalışmalarla başarılı bir grafik ortaya koymuştur. Bu başarıdan dolayı bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük afetlerin ve can kayıplarının olmaması en büyük duamızdır" şeklinde konuştu. - MALATYA