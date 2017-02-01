Çakır, Göçek ve Meler UEFA Hakem Kurslarında

Yoğun bir eğitim ve fitness testlerine de tabi tutuluyorlar



MALAGA-DHA FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler, UEFA tarafından İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek hakem kurslarına katıldı.



FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek; UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği, UEFA Hakem Kursu'na katılırken, FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler ise 2017 yılında ilk kez FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı UEFA Hakem Kursu'nda yer alıyor. Birlikte düzenlenecek olan bu kurslarda hakemler, yoğun eğitimlerden geçerken, fitness testlerine de tabi tutuluyorlar.