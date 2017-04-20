Cakarta Valisi "Ahok"Un Yargılanması

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hrıstiyan Valisi "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama hakkında, İslam'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası talep edildi.



Başsavcı Ali Mukartono gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahok'un, Kuzey Cakarta Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldığını belirterek, "Ahok'un, Ceza Kanununun 156'ncı maddesinde belirtildiği gibi Endonezya halkının bir kesimine nefret veya hakaret etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırılması talebimizi mahkemeye ilettik." dedi.



Görevi ekim ayında devredecek



Görev süresi ekim ayında dolacak Ahok, 19 Nisan'da gerçekleştirilen valilik seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Müslüman rakibi eski Milli Eğitim Bakanı Anies Baswedan karşısında yenilgiye uğramıştı.



İki adayın yarıştığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Ahok oyların yüzde 42,4'ünü, Baswedan yüzde 57,6'sını almıştı.