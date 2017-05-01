Cakarta Valiliği Seçiminin Resmi Sonuçları Belli Oldu

Endonezya'da Cakarta Seçim Komisyonu (KPUD), Cakarta Valiliği seçiminin ikinci turunun resmi sonuçlarını açıkladı.



KPUD, 19 Nisan'da yapılan başkent valiliğinin ikinci turunda Müslüman aday Anis Raşid Basvedan'ın oyların yüzde 57,96'sını, görevdeki "Ahok" lakabıyla bilinen Vali Basuki Tjahaja Purnama'nın ise oyların yüzde 42,04'ünü aldığını ilan etti.



KPUD seçim raporunda, Basvedan'ın 3 milyon 240 bin 987, Purnama'nın ise 2 milyon 350 bin 366 oya sahip olduğunu bildirildi.



Başkentte valilik seçimi için 7 milyon 218 bin 254 kayıtlı seçmenden 1 milyon 626 bin 901 kişinin de oy kullanmadığı belirtildi.



Ekim ayında valilik görevini devralacak Basvedan'ın, başkentin tüm bölgelerinde Purnama'ya karşı oy üstünlüğü elde ettiği ifade edildi.



Sandıkların kapanmasının ardından birçok anket ve araştırma şirketlerinin resmi olmayan hızlı seçim sonuçlarında da Basvedan'ın valilik seçimini kazandığı görülmüştü.



Şubat ayında yapılan yerel seçimlerde valilik için yarışan üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. En fazla oyu alan Basvedan ve Purnama, ikinci turda aday olma hakkını elde etmişti.



İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Purnama'nın Endonezya yasalarına göre yerel seçimlere katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.



Bir yıl hapis istemiyle geçen hafta mahkemeye çıkan ve hakkındaki kararın açıklanması 9 Mayıs'a ertelenen Purnama, kendisini, "Nazilerin uyguladığı propaganda mekanizmasıyla işlemediğim bir suç bana yıkıldı. Şüpheli olarak başlayan bir durum, her gün dillendirerek kesin hale getirildi. Her gün camilerde, sosyal medyada ve insanlar arasında bu konuşuldu. Bana yapılan suçlama ile ilgili şimdiye kadar hiç kimseden veya kurumdan herhangi bir somut kanıt önüme getirilmedi. Ben herhangi bir dine veya topluluğa hakaret etmedim." ifadeleriyle savunmuştu.



Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.



Purnama, geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.