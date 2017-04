Çakar'dan Dursun Özbek'e Yaylım Ateş!

Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilmesinin ardından Hollandalı yıldız Sneijder ile Hırvat teknik adam Tudor'un soyunma odasında kavga ettiği iddiası sonrası Galatasaray'dan gelen yalanlama Çakar'ı kızdırdı.



BİP programında bulunan "10 Numara Muhabbet" kanalına konuşan Ahmet Çakar, Galatsaray Başkanı Dursun Özbek hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek'i 'Hasmım ilan ediyorum' diyen Çakar şunları söyledi:



"Bir kulübümüzün sözde başkanı Dursun Özbek ve yanındaki avanerleri, Sneijder ve Tudor arasında maçtan sonra herhangi bir gerilim olmadığını söylemiştir. Bu ger.ek değildir. Bu gerilim yaşanmıştır. Bugünden itibaren Ahmet Çakar olarak mezara girene kadar Dursun Özbek sportif anlamda hasmımdır. Ne demek bu ? Çünkü bazı olaylar yaşadık. Açıklama bana kağıt olarak geldi onu da direk yırttım. Dursun Özbek'in Galatasaray kulübü başkanlığından gitmesi, kovulması ya da gönderilmesi için her şeyi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum"



KIRMIZI KART ÖZBEK'E



10 Numara Muhabbet kanalında her hafta birine kırmızı kart gösteren Ahmet Çakar bu hafta o kırmızı kartı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gösterdi. Çakar "Bu haftanın kırmızı değil ona kırmızıyı yağlı boyaya sokup damlata damlata Dursun Özbek'e göstereceğim. Yine tekrarlıyorum Dursun Özbek orada duramayacaksın. O kırmızı yağlı boyaya soktuğum kartı Dursun Özbek'e gösterip bugün 11 Nisan Dursun Özbek'ten kurtulma günü diyeceğim. Bunları yapma amaçım Dursun özbek'İn Galatasaray'dan koltuktan bir an önce kayman gidişi daha çabuk olsun diye kartı zeytinyağına sokup gösteriyorum hatta. Utanmalısın ki bu eylemlere muhattap olduğun için. Sen benim için artık Galatasaray başkanı değil otelci Dursun'sun"



(Sporx)