Çakan: "İhanet Şebekelerinin Temizlenmesinde Kararlıyız"

Tarsus Emniyet Müdürü Salim Çakan, "Polisimiz, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güveni adına, gözünü budaktan, canını silahtan esirgemeden bu gayretini ilelebet sürdürecektir" dedi.



Çakan, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Gücünü milletimizden ve yasalardan alan polisimiz, yıkıcı-bölücü-dini motifli terör örgütleriyle mücadelede, kamu düzeninin sağlanmasında ve hain yüzleri 15 Temmuz darbe girişimiyle ortaya çıkan ihanet şebekelerinin temizlenmesindeki mücadelesini şanlı geçmişinde olduğu gibi, bugün de cansiperane bir şekilde her koşul ve şartta gösterme azmi ve kararlığı içerisindedir. Polisimiz, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güveni adına, gözünü budaktan, canını silahtan esirgemeden bu gayretini ilelebet sürdürecektir" dedi.



Kaymakam Yüksel Ünal ise konuşmasında, devleti hissettirmenin yolunun polis teşkilatı olduğunu belirterek, "Emniyet teşkilatı bir nevi adaletin temsilcisidir. Bu teşkilatın mensupları bu halkın evlatlarıdır. Bunlar bu kutsal görevi yaparken halkımızın da onlara yardımcı olması gerekmektedir. Polisimizin görevi günün her saati halkın can ve mal güvenliğini korumak içindir. Aslında terör odaklarının polisimize yaptığı saldırılar Türkiye Cumhuriyetine yapılmaktadır. Onlar sadece polis elbisesi giyen, devletimizi temsil eden görevlilerdir. Kişiliğini makamdan alıp, darbe girişiminde bulunanlar ise şimdi hapishanelerdedir. İşte bu asil milletimizin yetiştirdiği polis teşkilatımızın kuruluşunun 172'nci yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimize Allahtan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. - MERSİN