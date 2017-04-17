Çakalı Beslerken Ayağından Oluyordu



İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir çakal, kendisini sevip beslemeye çalışan kişilerden birini bacağını ısırdı. Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bir yandan arkadaşlarını olası saldırıya karşı uyaran genç, videoyu sosyal medyada paylaşarak kampçıları uyardı. İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'nde doğa gezisi yapan 3 kişi yol kenarında gördükleri çakalı sevip beslemek için araçtan indikten sonra yiyecek malzeme çıkarmak için bagaja yöneldi.







Gençlerden bir tanesi bagajdaki poşetten malzeme çıkartmaya çalışırken diğeri ise çakala “Gel oğlum gel” diyerek yanına çağırdı ve çakalın yaklaşmasıyla birlikte hayvanı sevmeye çalıştı. Arkadaş grubundan bir başka kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken “Elini uzatma, köpek değil. Yemek için uzanıyor, vallahi kapar” diyerek arkadaşlarını uyardı. Uyarıda bulunan kişi henüz cümlesini tamamlamadan bagajdaki poşette yiyecek malzeme arayan gence yönelen çakal, onu bacağından ısırdı. Talihsiz genç, ayağıyla hamle yaparak çakalı uzaklaştırdı.







Olayı cep telefonuyla görüntüleyen genç, videoyu genellikle gezgin ve kampçıların bulunduğu sosyal medya platformunda paylaştı. Paylaşımında yabani hayvanları elle beslemenin tehlikelerine vurgu yapan genç, olayı ibretlik ve komik olarak nitelendirerek, "Haftasonu başımıza gelen ibretlik ve komik bir olay. Kamp yapan arkadaşlar asla yabani hayvanları beslemeyin ve bu tür beslenen ve insanlara yaklaşan hayvanlardan uzak durun. Onlar köpek, kedi gibi sevgi ve yiyecek için size gelmiyor. Sizi direk yemek kaynağı görüyorlar. Görüntüleri çeken benim ama sözüm dinlenmedi sonuçlar ortada. Arkadaşımız yırtık pantolon ve ufak bir sıyrıkla kurtuldu. Aşı olmaya başladı. Aman dikkat” ifadelerini kullandı.