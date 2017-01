Çakacak: "Mersin'i Güçlendirecek Önemli Yatırımlar Hızla Devam Ediyor"

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 2017-2023 Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ile 2017 Eylem Planı'nın kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla hazırlandığını belirterek, Mersin'i güçlendirecek önemli yatırımların hızla devam ettiğini söyledi.



Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı Toplantısı Vali Özdemir Çakacak başkanlığında gerçekleştirildi. Divan Otel'de düzenlenen toplantıya, Vali Çakacak'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, meslek odaları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan Vali Çakacak, Mersin'in, sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren ve Türkiye'nin gelişimine en fazla katkıyı sunan illerden biri olduğunu ifade etti. Kentin bu özelliğini güçlendirecek önemli yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Çakacak, tüm Mersin dinamiklerinin bir an önce faaliyete geçmesini beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ihale sürecinin tamamlanarak yapım aşamasına gelmesinde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Çakacak, çalışmaların sürüdüğü Mersin-Antalya sahil yolu, Mersin-Adana karayolu, Silifke-Mut-Karaman yolu, Mersin-Adana demiryolu çalışmalarının hızla devam ettiğini bildiren Çakacak, Mersin'i sağlık sektöründe bir üs haline getirecek Mersin Şehir Hastanesi'nin de en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.



2017-2023 Mersin Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ile 2017 Eylem Planı'nın kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla hazırlandığını ifade eden Çakacak, bu çalışmalarda Mersin'e yapılacak yatırımları arttıracak, girişimcilik kültürünü geliştirecek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değerli üretimi teşvik edecek bazı temel hedeflerin de belirlendiğini kaydetti. Tüm kesimlerin bu strateji ve eylem planında belirtilen hususlara hassasiyetle yaklaşmasının ve üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesinin önemine değinen Çakacak, bugüne kadar Mersin söz konusu olduğunda bir araya gelerek oluşturulan sinerji ve sergilenen birlikteliğin, bu strateji ve eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda da ortaya konacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.



ÇKA Genel Sekreteri Altunsu ise ajansın yürüttüğü ve hayata geçirdiği çalışmaların amacının Çukurova bölgesini her anlamda üretim ve cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirterek, Yatırım, Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.



Toplantıda, kurum ve kuruluş yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Strateji ve Eylem Planı hakkında görüş ve önerilerini dile getirdiler. - MERSİN