Çakacak: "Kutlu Doğum Haftası, Beraberlik ve Kardeşlik Duygularımızın Pekişmesine Katkı Sağlayacak"

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, bu yıl 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' teması çerçevesinde kutlanacak olan 'Kutlu Doğum Haftası'nın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine, toplumda huzur ve güven ortamının devam etmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun ve dört merkez ilçenin müftüleri, önümüzdeki hafta başlayacak Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Vali Çakacak'ı ziyaret etti. Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İslam aleminin Kutlu Doğum Haftası'nı kutlayan Çakacak, bu yılki tema çerçevesinde Türkiye'de ve Mersin'de düzenlenecek etkinliklerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine, toplumda huzur ve güven ortamının devam etmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.



Çakacak, Türk Milleti'nin hem inancından hem de kültüründen aldığı güç, birlik ve beraberlik ile farklı inanca sahip insanlarla da bir arada kardeşçe yaşayabilen bir millet olduğunun altını çizdi. Türk milletinin, dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıda, darda ve zorda olana tarihi boyunca hep yardım elini uzattığını vurgulayan Çakacak, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle tüm İslam dünyasında devam eden huzursuzlukların da son bulmasını temenni etti.



İl Müftüsü Coşkun ise Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl için belirlenen tema çerçevesinde ülke genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade ederek, Çakacak'a Mersin'de düzenlenecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. - MERSİN