Bursa'nın tanınmış kültür adamlarından, Uludağ Yayınları'nın sahibi Cahit Çollak hayatını kaybetti.
Bursa'nın tanınmış kültür adamlarından, Uludağ Yayınları'nın sahibi, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi kurucularından, Cahit Çollak bugün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Çollak'ın naaşı Pazartesi günü öğle namazını müteakiben Bursa'da Emir Sultan Camii'nden kalınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecek. - BURSA
Cahit Çollak Hayatını Kaybetti
Bursa’nın tanınmış kültür adamlarından, Uludağ Yayınları’nın sahibi Cahit Çollak hayatını kaybetti.
Bursa'nın tanınmış kültür adamlarından, Uludağ Yayınları'nın sahibi Cahit Çollak hayatını kaybetti.
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